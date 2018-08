Tadic pakt nummer tien af van Ziyech

Directeur voetbalzaken Marc Overmars had het toegezegd tijdens de onderhandelingen in de veronderstelling dat Ziyech zou vertrekken deze zomer. Nu de Marokkaanse international nog altijd in de Johan Cruijff ArenA rondloopt, is er dus een probleem ontstaan. Ziyech, nota bene de beste speler van Ajax en gekozen tot voetballer van het jaar in de Eredivisie, is het niet eens met de gang van zaken. Maar hij onthoudt zich vooralsnog van commentaar.

Overmars erkent dat er een geschil is maar lijkt blij te zijn dat de speler naar buiten uit nog geen trammelant heeft veroorzaakt.

„Enkele weken geleden hebben wij het met Hakim en zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli besproken. Zij zijn het er niet mee eens. Hakim speelt nu met het nummer (22, red.) waarmee hij bij Ajax begon en de UEFA Europa League-finale haalde. Ik heb veel waardering voor de manier hoe Hakim hiermee om is gegaan.”