Koeman kan genieten: ’Geweldig en verdiend gewonnen’

„Een geweldige avond”, zei de trainer in gesprek met de NOS. „Met een 2-4 overwinning die nog hoger had kunnen uitvallen. De ploeg die er het meeste aan deed om te winnen, heeft uiteindelijk ook verdiend gewonnen.”

Snelle achterstand

En dat ondanks een snelle achterstand. „Na hun 1-0 kunnen zij ook op 2-0 komen. We hadden moeite om tussen de linies te voetballen. Dat wilden we wel, met Ryan Babel centraal en Memphis Depay wat meer vanaf de nummer 10-positie opererend, maar dat ging niet helemaal goed. We konden niet echt gevaarlijk worden en dat kwam ook door het slechte veld.”

Met twee wissels in de beginfase van de tweede helft zette Koeman de wedstrijd naar zijn hand. „We zeiden in de rust dat we door moesten blijven gaan, dat we kansen zouden gaan krijgen, maar dat we niet in het mes moesten lopen. Duitsland kon het in de tweede helft niet meer belopen en daar hebben we van geprofiteerd. We komen voor, we krijgen onterecht een strafschop tegen en tóch blijft de rust en het geloof in elkaar aanwezig.”

En natuurlijk had Koeman wel ruimte gevonden om te genieten van zijn elftal. „Als je ziet hoe we in de slotfase met de ruimtes omgaan, dat is gewoon grote klasse. De spelers mogen ook van deze avond genieten, maar maandag wacht Estland weer. En ik vraag van de ploeg dat we dat duel ook gewoon zakelijk en goed afwerken.”