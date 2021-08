Premium Het beste van De Telegraaf

Lof voor oud-Ajacied Vertonghen Portugese media eensgezind over held tegen PSV: ’Mythische doelman de sta-in-de-weg’

Madueke stuit op Vlachodimos. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - PSV voegde zich dinsdag door een gelijkspel met Benfica (0-0) niet bij Ajax als tweede Nederlandse club in de groepsfase van de Champions League. In plaats daarvan begint Portugal voor het eerst in vier seizoenen met drie clubs aan het Miljoenenbal. Dat zorgt voor de nodige vreugde in de Portugese media.