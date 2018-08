Vitesse blijft in race voor Europa League

Vitesse had voor rust de wedstrijd in handen. Na ruim 20 minuten zette Tim Matavz de Arnhemmers op voorspong. De Sloveense spits kon van dichtbij binnentikken nadat een kopbal van Jake Clarke-Salter na een hoekschop voor zijn voeten belandde.

Drie minuten na rust leek Bryan Linssen al alle spanning uit de wedstrijd te halen door de 2-0 te scoren, maar een minuutje later schoot Denis Dragus raak voor Viitorul: 2-1.

Daarna had Vitesse het een tijdje moeilijk. Een kwartier voor tijd konden de toeschouwers dan toch opgelucht ademhalen. De Arnhemmers profiteerden van een fout in de Roemeense defensie. Na een verkeerde terugkopbal kon Roy Beerens over de keeper heenschieten en de wedstrijd beslissen: 3-1.

Nu FC Basel

Vitesse stuit nu in de derde voorronde op FC Basel. Dat betekent voor de Arnhemmers een weerzien met Ricky van Wolfswinkel De spits verliet de club uit Arnhem vorig jaar voor Zwitsers.