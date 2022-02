Carl Verheijen looft coronabeleid bij TeamNL en speciale plak Kimberley Bos

Van de 42 sporters van Nederland ging er toch eentje voortijdig naar huis. Skiester Adriana Jelinkova testte in januari positief en ondervond daar in China hinder van. Ze hoorde pas laat dat ze mocht starten op de reuzenslalom omdat ze nog steeds een kritische ct-waarde (de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus) had. Dat bezorgde haar veel stress en ze besloot de slalom over te slaan.

„Dat is niet prettig om als chef de mission mee te maken. Een meisje dat in Nederland corona heeft gehad en hier af en toe moest hertesten en daar heel veel stress van heeft gehad”, zei Verheijen. „Dat is niet fijn voor deze op en top sportvrouw. Ik hoop dat ze na dit seizoen goed kan evalueren, met ons, om te kijken wat zij nodig heeft om de komende jaren weer op het hoogste podium te kunnen sporten. Wij hebben contact met haar, ik hoop dat ze goed herstelt.”

Bronzen Bos

Van de zeventien medailles die Nederland bij de Olympische Spelen in Peking won, vond Verheijen de bronzen van skeletonster Kimberley Bos een van de mooisten. „Als je acht jaar lang hard werkt en je helemaal toelegt op je sport, zie je wat dat op kan leveren. Ik heb daar heel veel respect voor”, aldus de 46-jarige oud-schaatser.

Kimberley Bos.

Verheijen zag Bos tien jaar geleden in Innsbrück bij de Jeugd Olympische Spelen al brons pakken. „Dat was mijn eerste taak als chef de mission”, zei hij. „Als je ziet hoe gedreven, volhardend en serieus ze is, dan heeft die bronzen plak voor mij wel een gouden randje. Ik vind het echt heel knap wat ze gedaan heeft. Zeker in het Duitse geweld, als je ziet wat zij met bobslee, skeleton en rodelen allemaal binnenharken aan medailles.”

De baas van de Nederlandse sporters in Peking zou het mooi vinden als de prestatie van Bos, net als het olympische optreden van kunstrijdster Lindsay van Zundert, doorwerkt in Nederland. „Ik hoop dat dat echt een inspiratie is voor jonge sporters in Nederland.”

Snowboardprestaties

Verheijen hoopt ook dat snowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp voor wat enthousiasme hebben gezorgd. Beide Nederlanders eindigden in de finale van het onderdeel big air als zesde. „Ik denk dat daar echt de jeugd staat. Ik heb veel met ze mogen optrekken in de bergen. Het is hartstikke mooi dat deze twee talenten zesde worden en Niek bijna zelfs een medaille pakte.”

Melissa Peperkamp.

Snowboardster Michelle Dekker was op de parallelreuzenslalom met een vierde plek ook dicht bij eremetaal. „Na het goud van Nicolien Sauerbreij in 2010 hadden we nu weer iemand die in de buurt van het podium kwam. Met de skivereniging zijn we goed aan het werk. Ik heb begrepen dat er onder deze groep alweer nieuwe talenten aankomen.”

De Nederlandse bobsleeërs speelden in Peking, in de tweemansbob en viermansbob, een bijrol. Verheijen: „Je ziet dat ze iets tekort komen in het geweld. Dat heeft met het faciliteren van banen, met materiaal en met budget te maken. Je ziet nu wel dat er een jonge groep is met potentie, die ook ervaring opgedaan heeft hier. We zijn met elkaar in gesprek hoe we dit, vanuit NOC*NSF, kunnen faciliteren de komende jaren. Met deze remmers en straks weer nieuwe piloten zit er toch wel weer toekomst in deze bobsleesport.”