Sarina Wiegman weer in de race voor Europees coach van het jaar

Sarina Wiegman is opnieuw genomineerd voor de titel Europees vrouwencoach van het jaar. De 53-jarige Wiegman greep als bondscoach van de Engelse voetbalsters zilver op het WK. In de finale verloren The Lionesses van Spanje (0-1).

Sarina Wiegman. Ⓒ ANP/HH