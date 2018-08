Programma Europese kampioenschappen

Van het viertal dat destijds in Londen nog de beste was zijn alleen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk erbij. Maud van der Meer beviel twee maanden geleden van een zoon, Marrit Steenbergen is niet wedstrijdfit.

Kim Busch, Marjolein Delno en Tamara van Vliet zijn normaal gesproken de andere zwemsters die in aanmerking komen voor de estafetteploeg. Kromo wordt mogelijk in de series gespaard. Ze komt in de ochtend ook uit in de series op de 50 meter vrije slag, de afstand waarop ze eveneens titelverdedigster is.

Ranomi Kromowidjojo mikt op goud met de Nederlandse ploeg. Ⓒ ANP

In Glasgow vinden tegelijkertijd zes EK's plaats. Bij het baanwielrennen, dat eveneens vrijdag begint, liggen er zowel bij de mannen als de vrouwen kansen op de teamsprint. In Berlijn wordt het EK atletiek afgewerkt.

Programma Nederlanders

Baanwielrennen

16.55 uur: finale 10 kilometer scratch vrouwen (Kirsten Wild)

Zwemmen

18.18 uur: halve finale 50 meter vrij vrouwen (mogelijk met Kromowidjojo, Kim Busch en Tamara Van Vliet)

18.32 uur: halve finale 100 meter vlinderslag vrouwen (mogelijk met Kinge Zandringa)

18.39 uur: halve finale 100 meter schoolslag mannen (mogelijk met Arno Kamminga en Ties Elzerman)

19:01 uur: finale 4x100 meter vrij vrouwen (volledige invulling nog niet bekend)

19.10 uur: finale 4x100 meter vrij mannen (volledige invulling nog niet bekend)

Baanwielrennen

20.02 uur: finale 15 kilometer scratch mannen (Roy Eefting)

21.12 uur: troostfinale teamsprint vrouwen (mogelijk met Kyra Lamberink, Laurine van Riessen, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx)

21.17 uur: finale teamsprint vrouwen (mogelijk met Lamberink, Van Riessen,Van de Wouw en Braspennincx)

21.22 uur: troostfinale teamsprint mannen (mogelijk met Roy van den Berg, Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee)

21.27 uur: finale teamsprint mannen (mogelijk met Van den Berg, Van 't Hoenderdaal, Lavreysen, Hoogland en Ligtlee)