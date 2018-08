Hij vindt het prachtig dat hij nu in een heel andere rol tegenover de man staat, met wie hij samen goed was voor 185 interlands, een WK-finale speelde en de Champions League won met FC Barcelona (2006).

Gio vindt het een uitstekende move van Van Bommel om Bert van Marwijk erbij te betrekken. „Heel verstandig”, zegt Van Bronckhorst over de man die zich deze week voor het eerst liet zien op het trainingsveld van PSV.

„Ik denk dat het voor Mark ideaal is.” Ⓒ ANP

„Ik ken Bert goed en ik weet wat er op je pad komt in zo’n eerste jaar. Voor Mark, als trainer met wat ervaring vanuit de jeugd, zullen er zeker op dit niveau ook best wat dingen voorbij komen waar hij niet bij heeft stilgestaan. Hoe mooi is het dan om zo’n trainer naast je te hebben op het veld, of om je heen. Het is zijn schoonvader en ze kennen elkaar goed. Ik denk dat het voor Mark ideaal is. Een situatie zoals ik die later in mijn eerste seizoen met Dick Advocaat had.”