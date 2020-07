Frank de Boer per direct weg bij Atlanta United

Beide partijen hebben na onderling overleg besloten uit elkaar te gaan, zo meldt de Amerikaanse club vrijdagavond. Ook assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk en video-analist Erwin Koenis gaan per direct weg bij Atlanta United.

„Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gehad bij Atlanta United”, aldus De Boer. „Coachen in de Major League Soccer en wonen in Atlanta was een geweldige ervaring en een welkome nieuwe uitdaging. Ik zal de ongelooflijke supporters hier in Atlanta nooit vergeten, ze zijn echt speciaal. Ik wil de spelers, coaches en staf bedanken voor al hun steun, het was mij een genoegen om met jullie allemaal samen te werken.”

Bekijk ook: Frank en Ronald de Boer samen 100 jaar

De Boer werd met Atlanta United al vroeg uitgeschakeld in het MLS is Back Tournament. De oud-international zei woensdag nog niet aan opstappen te denken. De Boer was anderhalf jaar lang hoofdcoach bij Atlanta. In zijn eerste seizoen verloor hij met de club de eindstrijd van de Eastern Conference van Toronto FC.

’Altijd deel uit van de geschiedenis’

„Namens de club bedank ik Frank voor zijn leiderschap en inzet”, aldus voorzitter Darren Eales. „Met het winnen van twee trofeeën in zijn eerste seizoen, zal hij altijd deel uitmaken van de geschiedenis van de club. We hebben veel respect en waardering voor hem en wensen hem het allerbeste in de toekomst.”

De Boer won tussen 2011 en 2014 vier keer op rij de landstitel met Ajax. In 2016 liep hij op de laatste speeldag zijn vijfde kampioenschap als coach mis door gelijk te spelen (1-1) bij De Graafschap. In de zomer van 2016 verkaste hij naar Internazionale, waar hij in het najaar alweer werd ontslagen. Ook een Engels avontuur, dat hij in de zomer van 2017 bij Crystal Palace aan ging, eindigde voortijdig.