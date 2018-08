Jongste Zverev pleegt ’broedermoord’

De jongste van de twee, die ook veel hoger op de wereldranglijst staat, won bij het Citi Open in Washington in twee sets: 7-6 (1), 6-3.

Mischa, de oudste, was het meest emotioneel. „Ik zal deze partij nooit vergeten. Na de toss sprongen de tranen al in mijn ogen, omdat het zo bijzonder was. Ik ben benieuwd wat mijn ouders ervan vonden”, aldus de 30-jarige Mischa Zverev, die in de eerste set nog goed gelijk op ging, maar in het tweede bedrijf zijn 21-jarige broer niet meer kon bijhouden.

Alexander, nummer drie van de wereld en tevens de titelverdediger in Washington, treft in de kwartfinale de Japanner Kei Nishikori. Hij zei na de wedstrijd dat hij uitkeek naar een volgend duel met zijn broer. „Ik hoop dat we samen nog eens in een finale staan.”