Faber haalt oude bekende bij technische staf PSV

Faber werd maandag aangesteld als opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. Boudewijn Zenden en Ruud Hesp zijn de andere assistenten van Faber.

„Ook in een interim-technische staf probeer je door middel van verschillende profielen een goede combinatie te maken”, zegt technisch manager John de Jong. „Adil voegt met zijn achtergrond specifieke kennis en expertise toe die we goed kunnen gebruiken. We zijn blij dat hij ons wil helpen.”

De 42-jarige Ramzi, die van 2000 tot 2004 bij PSV voetbalde, is sinds vier jaar jeugdtrainer bij PSV. Dit seizoen heeft hij JO17-1 onder zijn hoede.

Ramzi en Hesp maken het seizoen sowieso af als assistent. Zenden heeft toegezegd de komende twee duels, tot de winterstop, op de bank te zitten. Daarna beslist hij of hij door wil gaan in die functie.

„In de winterstop gaan we met Boudewijn praten over de rest van het seizoen. We hopen dat hij blijft. Daarnaast gaan we in de komende weken bekijken op welke manier we de staf kunnen versterken”, aldus De Jong.

Bekijk ook: Van Bommel sprak spelersgroep PSV voor het laatst toe