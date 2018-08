’Oranje speelt Guardiola-hockey’

„Dit Oranje is het hockey-equivalent van een voetbalteam van Pep Guardiola”, aldus The Daily Mail. „Ze passen de bal met snelheid en precisie, ze zetten druk in groepsverband en geven de tegenstander geen seconde om te ademen.”

In The Guardian wordt dezelfde vergelijking getrokken. „Nederland was voortdurend sneller en meedogenlozer. Ze zetten druk en veroveren de bal met de gretigheid van Guardiola's Manchester City.”

Bondscoach Alyson Annan kan trots zijn. Ⓒ ANP

In Rio verloren de hockeydames in de olympische finale nog van de Engelsen. In Groot-Brittanië lijkt echter niemand te geloven dat Nederland tijdens de Spelen van Tokio in 2020 opnieuw kan worden gestopt.

„Sinds de Spelen van 2016 is Nederland nog ongeslagen. Zijn ze op weg naar werelddominantie”, gaat The Daily Mail verder. „De Britten hoeven wat dat betreft weinig hoop te koesteren dat de olympische titel in Tokio succesvol kan worden verdedigd.”

Carlien Dirkse van den Heuvel zette de boel op scherp. Ⓒ Getty Images

Kippen zonder koppen

In aanloop naar het duel was de Britse pers aan de haal gegaan met een uitspraak van Carlien Dirkse van den Heuvel, die stelde dat de Engelsen ‘kip-zonder-kop-hockey’ speelden. „Ze krijgen een bal en rennen hard naar voren. Ze zijn fit en hebben een snelle omschakeling, maar verder zit er geen gedachte achter.”

Oranje won donderdag met 2-0, maar de score had veel hoger kunnen uitvallen. „Als we daadwerkelijk als kippen zonder koppen hadden gespeeld, was het 12-0 geworden”, gaf de Engelse bondscoach Danny Kerry zijn speelsters nog een verkapt compliment.