Xavi erkent zijn meerdere: ’Bayern was superieur’

Door de nederlaag is Barcelona uitgeschakeld in de Champions League. Het komt na de winterstop wel nog uit in de Europa League. „Ik heb de spelers verteld dat dit de dag is van een nieuw begin”, zei Xavi. „We willen weer een heel sterk team gaan opbouwen. Straks willen we weer spelen op een niveau waar we thuis horen en dat is niet de Europa League, waar we nu in moeten spelen. We willen meer.”

Dat neemt niet weg dat hij dat toernooi wel wil winnen. „Dat is nu ons volgende doel. Hoe frustrerend ook, maar meer is nu niet mogelijk. Vanaf nu moeten we opnieuw beginnen. We willen een beter Barcelona. Daar ben ik verantwoordelijk voor.”