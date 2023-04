Premium Het beste van De Telegraaf

Extra Tijd Met Openhartige Oranje-international Angela Malestein: ’Ik ben één lopende blunder’

Door Lisa Schoenmaker

Angela Malestein is een van de boegbeelden van de Nederlandse handbalploeg. In clubverband speelt ze bij Ferencvaros. Met dit Hongaarse team is ze verwikkeld in een spannende competitiestrijd én nog volop in de race om de Champions League te winnen. De 30-jarige blondine is een echte sfeermaker en heeft geregeld de lachers op haar hand. In de rubriek ’Extra Tijd Met’ doet Malestein bovendien een aantal opvallende ontboezemingen.