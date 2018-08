FOTO - Suzanne Schulting schittert in badpak

De 20-jarige Friezin, in Pyeongchang winnaar van olympisch goud op de 1000 meter, werd in mei door FHM verkozen tot mooiste sportvrouw van Nederland. Schulting volgde wielrenster Puck Moonen op. Een maand later vielen ook de billen van de ijskoningin in de prijzen.

“Het is niet zo dat ik expres m’n best doe voor m’n billen”, stelde Schulting na die laatste uitverkiezing. „Ik train voor het schaatsen en dat mijn billen daardoor zo goed uitpakken is natuurlijk mooi meegenomen.”

Schulting is niet bang om te poseren voor een fotogaaf, zo bekende ze. Vlak na haar succesvolle optreden op de Olympische Spelen verklapte ze open te staan voor een Playboy-shoot. „50.000 euro, daar zou ik het voor doen.”