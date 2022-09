Topprestatie: Davis Cup-team klopt Groot-Brittannië en staat in finals

Nadat Tallon Griekspoor van Daniel Evans had verloren (twee keer 6-4) imponeerde Botic van de Zandschulp met een geweldige overwinning op nummer acht van de wereld Cameron Norrie: 6-4 en 6-2. Vervolgens klaarden Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof de klus in een magistraal dubbelspel. Het duo rekende af met Andy Murray en Joe Salisbury: 7-6 (0) en 6-7 (6). en 6-3.

"Wij hoefden niet te winnen, maar wilden dat wel"

In de tiebreak van de tweede set kreeg Nederland al wedstrijdpunt, maar waren het de Britten die met veel geluk hun setpunt benutten, omdat de bal het net beroerde. In de derde set brak Oranje Salisbury en serveerde Koolhof het uit. Vervolgens barstte er een feest los bij de Nederlandse equipe.

Nederland won eerder al met 2-1 van Kazachstan. Zaterdag wacht nog het duel met de Verenigde Staten, maar een plek bij de beste twee in de groep kan Oranje niet meer ontgaan. Het gaat tegen de Amerikanen om groepswinst.

Van de Zandschulp ijzersterk

De credits gaan naar het ijzersterk spelende dubbel, maar ook natuurlijk naar Van de Zandschulp. De kopman van Oranje liet weten ’bijna perfect’ te hebben gespeeld. „Dit was één van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan”, liet hij weten.

Botic van de Zandschulp is blij met een gewonnen punt. Ⓒ Reuters

Van de Zandschulp serveerde ijzersterk en was ook vanuit het achterveld beter dan Norrie. Na een moeilijke zomer lijkt de beste Nederlandse tennisser helemaal klaar voor een sterk einde van het seizoen.

Haarhuis noemt de overwinning van zijn tennissers in de Daviscup Finals op Groot-Brittannië met 2-1 een fantastisch resultaat. Door de tweede zege in de groepsfase in het Schotse Glasgow plaatste Nederland zich voor de kwartfinales die eind november worden gespeeld in het Spaanse Málaga.

„We wisten dat Groot-Brittannië moest winnen. Wij hoefden niet te winnen, maar wilden dat wel”, zei de captain. „Na de nederlaag van Tallon Griekspoor zaten we een beetje in de put, maar Botic van de Zandschulp steeg boven zichzelf uit. Met 1-1 was nog niets beslist. De jongens wisten dat ze heel goed moesten spelen tegen de nummer 1 dubbelspeler van de wereld en Andy Murray die geen bal mist. Na de tweede tiebreak lag alles weer open. Wij maakten in de derde set de break en om het dan zo af te maken, is geweldig.”