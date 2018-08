Ricciardo vertrekt bij Red Bull

De transfer van de 29-jarige Ricciardo naar de Franse renstal kan uiterst pikant worden genoemd. Het team van Red Bull ligt de laatste weken flink overhoop met Renault, omdat de krachtbron voor problemen blijft zorgen. Niet voor niets besloot Red Bull eerder dit jaar om komende winter over te stappen op Honda-motoren.

Volgens The Daily Mail wil Ricciardo niet langer tweede viool spelen achter Max Verstappen, wiens tot 2019 lopende contract vorig jaar werd opengebroken en met een jaar werd verlengd. „We hebben alle respect voor de beslissing van Daniel en wensen hem het beste. We willen hem bedanken voor zijn toewijding en de rol die hij heeft gespeeld sinds hij in 2014 bij Red Bull kwam. Zijn hoogtepunten zijn natuurlijk zijn zeven GP-overwinningen en in totaal 29 podiumplekken”, aldus teambaas Christian Horner.

„We gaan nu de opties evalueren en bekijken wie er volgend jaar naast Max Verstappen zal staan. In de tussentijd zijn er nog altijd negen races te gaan in 2018 en zijn we volledig gefocust op de kansen die er nog liggen voor Max en Daniel”, aldus Horner diplomatiek.

Worden Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg teamgenoten bij Renault? Ⓒ Getty Images

Ricciardo moet bij Renault een duo gaan vormen met Nico Hülkenberg. Carlos Sainz, die door Red Bull is uitgeleend aan Renault, keert dan mogelijk terug als teamgenoot van Verstappen. Eerder reden de twee ook al samen bij Toro Rosso. De Spanjaard kan echter ook rekenen op belangstelling van McLaren.

Pierre Gasly is een andere mogelijke vervanger van Ricciardo. De talentvolle Fransman maakt al jaren deel uit van de Red Bull-familie laat zich dit seizoen geregeld gelden bij zusterteam Toro Rosso.

De naam van Esteban Ocon werd lange tijd ook in verband gebracht met het zitje bij Renault, maar lijkt nu buiten de boot te vallen en dus gewoon bij Force India te blijven.