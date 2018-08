Van Gerwen begint sterk in Nieuw-Zeeland

Michael van Gerwen rekende in de openingsronde eenvoudig af met Cody Harris. Dankzij een gemiddeld van ruim 102 en 55 procent benutte dubbels kwam de zege voor de nummer één van de wereld geen moment in gevaar.

Met de zege herstelde Van Gerwen zich enigszins van zijn eersterondenederlaag tijdens de World Matchplay. Vorige week vloog de 29-jarige Brabander eruit tegen Jeffrey de Zwaan.

Raymond van Barneveld had in Nieuw-Zeeland iets meer moeite met Warren Parry, maar sleepte de zege er ook uit: 6-4. Van Barneveld produceerde vier keer de maximale score van 180 en kwam to 95 gemiddeld.