’De moeilijkste beslissing uit mijn carrière’

„Dit was waarschijnlijk één van de lastigste beslissingen die ik tot nu toe in mijn carrière heb moeten nemen”, liet de 29-jarige Australiër weten in een persericht van zijn nieuwe werkgever. „Maar ik dacht dat het tijd was voor een frisse en nieuwe uitdaging.”

Ricciardo won in zijn tijd bij Red Bull zeven keer een Grand Prix. In 2018 kroonde hij zich in China en Monaco tot winnaar. Hij behaalde ook nog zes keer de tweede plaats in een grand prix en werd zestien keer derde. In 2014 en 2016 eindigde Ricciardo als derde in het WK.

Zijn besluit om te vertrekken bij Red Bull komt als een verrassing, want hij liet eerder deze week nog doorschemeren dat een nieuw contract bij Red Bull op een haar na rond was. Het zou gaan om details. Ook de teamleiding van Red Bull liet meermaals doorschemeren dat Ricciardo zijn aflopende contract zou verlengen.

„Ik realiseerde mij dat er nog een heleboel moet gebeuren bij Renault om het doel te bereiken en te kunnen concurreren met de besten in de Formule 1”, vervolgde Ricciardo. „Maar ik ben onder de indruk van de ontwikkeling in de afgelopen twee jaren. En ik weet dat wanneer Renault zich in een sport mengde er uiteindelijk werd gewonnen. Ik hoop dat ik hier op en naast de baan aan kan bijdragen.”

Renault behoort niet tot de topteams, maar de Franse autofabrikant heeft wel ambities. ,,We zijn in de Formule 1 om te strijden voor de wereldtitel. Met Ricciardo in ons team onderstrepen we die doelstelling'', zei Renault-baas Jérôme Stoll.