Koeman en Gudde overhandigen Cruijff Schaal

Als speler kwam hij van 1986 tot 1989 voor PSV uit en van 1995 tot 1997 voor Feyenoord. Ook werkte hij bij zowel de huidige landskampioen (2006 tot 2007) als de laatste bekerwinnaar (van 2011 tot 2014) als trainer.

Koeman won zelf de Johan Cruijff Schaal als coach twee keer. De eerste maal was in 2002 met Ajax en de tweede keer in 2009 met AZ. Koeman overhandigt zaterdag de schaal vanuit zijn rol als ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Gudde, voormalig algemeen directeur van Feyenoord, is sinds vorig jaar directeur betaald voetbal van de KNVB.

PSV en Feyenoord trappen zaterdag om 18.00 uur af in het Philips Stadion.