Roger Federer twijfelt over doorspelen op Roland Garros: ’Is dit niet te riskant?’

Voor de 39-jarige Federer was de partij tegen de nummer 59 van de wereld een aanslag op zijn lijf. De Zwitser overweegt dan ook om zich terug te trekken uit het toernooi in de Franse hoofdstad. Met het oog op Wimbledon, het toernooi waar Federer dit jaar zijn zinnen op heeft gezet, wil hij geen risico nemen.

„Ik moet beslissen of ik doorga met spelen of niet. Is het te riskant om druk te blijven uitoefenen op de knie? Is het een goed moment om te rusten?”, vroeg De Zwitserse tennisser die in augustus 40 wordt, zich na het duel af.

De twintigvoudig grandslamwinnaar, die in 2020 twee knieoperaties onderging en pas zijn derde toernooi speelt sinds de Australian Open van 2020, heeft altijd gezegd dat Wimbledon dit jaar zijn belangrijkste toernooi is. Het toernooi in Londen begint over ruim drie weken

Als de als achtste geplaatste Federer besluit om door te spelen in Parijs, wacht maandag een confrontatie met de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 9 van de plaatsingslijst.

Bekijk ook: Roger Federer moet bijna vier uur vechten voor plaats in vierde ronde Roland Garros