Vleugelverdediger van Ajax naar De Graafschap

De vleugelverdediger van Ajax had in Amsterdam nog een contract voor een jaar. Owusu speelde voornamelijk in de belofteploeg van Ajax. Van 2014 tot en met 2016 kwam hij in Jong Ajax tot 59 duels.

De laatste twee seizoenen werd de bijna 22-jarige Owusu telkens uitgeleend door de Amsterdammers. Eerst aan Excelsior en afgelopen voetbaljaargang aan Almere City.

De Graafschap hoeft geen transfersom voor Owusu te betalen. „We zijn blij dat de overgang van Leeroy eindelijk rond is. We zochten een talentvolle verdediger die al wel de nodige ervaring had. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zo’n honderd wedstrijden in het betaalde voetbal in de benen”, aldus Peter Hofstede, manager voetbalzaken van De Graafschap.