Veel sporters zijn bijgelovig, maar presteren ze dan ook beter?

Sterren

Zoon (18) oud-voetballer Michael Ballack overleden na quad-ongeluk

Emilio Ballack, de 18-jarige zoon van voormalig Duits stervoetballer Michael Ballack, is om het leven gekomen bij een ongeluk met een quad vlakbij hun huis in Portugal. Het ongeval heeft in de nacht van woensdag op donderdag plaatsgevonden. Dit melden Portugese media.