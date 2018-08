Yvette Broch stopt met handbal

De handbalster stopt per direct. Tijdens een persconferentie bij haar Hongaarse club Györi maakte ze het nieuws wereldkundig. „Ik ben fysiek en mentaal uitgeput”, vertelde de 27-jarige Nederlandse.

„Afgelopen seizoen heb ik veel van mijn lichaam gevraagd. Het was het beste jaar uit mijn carrière en we hebben alle prijzen gewonnen met de club. Ik ben erg trots op de manier waarop we dat hebben gedaan, maar het is heel zwaar geweest. Op dit moment heeft mijn lichaam rust nodig. Mijn gezondheid gaat boven alles”, legt Broch uit.

Broch won afgelopen seizoen de Champions League met haar Hongaarse werkgever. Tijdens de zomerstop besloot ze vervolgens dat ze stopt met topsport. Het is onduidelijk of Broch een pauze inlast of overweegt helemaal te stoppen met handbal.

Yvette Broch Ⓒ Henk Seppen

De handbalster uit Monster, in 2008 tweede bij Holland’s Next Top Model, was één van de drijvende krachten achter de recente successen van de Nederlandse ploeg. Ze was erbij toen Nederland in 2015 de WK-finale haalde en een jaar later de eindstrijd van het EK.

Ook in 2016 (vierde op de Olympische Spelen) en in 2017 (brons op WK) speelde Broch een belangrijke rol binnen Oranje.