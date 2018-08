Frankrijk geeft zwemsters het nakijken op EK

Kim Busch, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en slotzwemster Ranomi Kromowidjojo zwommen een tijd van 3.34,77. Een fractie langzamer dan de nieuwe Europese kampioen Frankrijk (3.34,65). Denemarken pakte het brons met 3.37,03.

Twee jaar geleden veroverde de vrouwenestafetteploeg in Londen de achtste Europese titel. Een negende zat erin. Kromowidjojo zwom in de laatste meters naast de Franse slotzwemster, maar tikte net iets later aan.

„Het was een flinke battle, maar helaas hebben we wel verloren”, zei Kromowidjojo na afloop. „We gingen voor goud. Op papier is Frankrijk beter maar we dachten hen te kunnen pakken.”

Mannen zesde

De mannenestafetteploeg werd zesde. Nyls Korstanje, Kyle Stolk, Jesse Puts en de afsluitende zwemmer Stan Pijnenburg klokten een tijd van 3.14,60. Rusland pakte het goud. De Russen zwommen een tijd van 3.12,23. Italië moest genoegen nemen met zilver (3.12,90) en de Poolse zwemmers veroverden brons met 3.14,20.

Het Nederlandse kwartet bleef zo vier tienden van een seconde verwijderd van de bronzen medaille.