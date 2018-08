Ajax hard onderuit tegen Wolfsburg

De Amsterdammers traden de vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren aan met spelers die afgelopen woensdag tegen Sturm Graz niet in de basis stonden. Bij rust was het nog 0-0, maar in de tweede helft scoorden de Duitsers drie keer.

Ignacio Camacho, Daniel Gincze en Admir Mehmedi waren trefzeker namens VfL Wolfsburg, waar de zomerse aanwinst Wout Weghorst niet tot scoren kwam.

Opstelling Ajax: Lamprou; Kristensen, Schuurs, Blind (61. Bakker), Wöber; Van de Beek (61. De Wit), S. de Jong, Ekkelenkamp (84. Kühn); Lang, Sierhuis (88. Ylatupa), Labyad.