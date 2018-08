Kromo zelfkritisch: ’Het lag aan mij deze keer’

Bekijk ook: Frankrijk geeft zwemsters het nakijken op EK

Haar splittijd (53,22) was ver onder haar gebruikelijke niveau. „Deze keer lag het aan mij. Het was niet overtuigend. Je moet alle vier goed zwemmen, maar dit was geen tijd om trots op te zijn.” Maar een schuldgevoel wilde ze zichzelf niet aanpraten. „Nee, daar heb je niks aan. Dat draagt niet bij aan de rest van de races.” Eerder op de avond had ze zich met de vierde tijd gekwalificeerd voor de finale van de 50 meter vrij.

Mooi begin

Heemskerk was, net als in de ochtend toen Kromowidjojo werd gespaard, de snelste van het viertal. Met haar tijd van 52,33 zorgde ze ervoor dat Nederland na de opening van Busch (54,75, vijfde) opschoof naar de tweede plaats achter de Franse zwemsters. „Het ging hartstikke goed”, vond Heemskerk. „Die Franse meiden waren op basis van hun tijden favoriet, maar wij zitten er zo dichtbij. Dat geeft aan dat we stappen hebben gemaakt. Ik zie het als een mooi begin van dit toernooi.” Toussaint, nieuw in de estafetteploeg, kwam tot 54,47 nadat ze in de series al voor het eerst onder de 55 seconden was gedoken.

Kromowidjojo wilde haar matige optreden ook niet afschuiven op de programmering met de 50 vrij nu eens op de eerste dag. „Er lag 40 minuten tussen. Dat is even schakelen, maar zeker geen excuus.”