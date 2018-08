ADO verliest tumultueus laatste oefenduel

Het Griekse Aris Saloniki was in een tumultueuze wedstrijd met 2-0 te sterk voor de formatie van Fons Groenendijk. Nicolas Diguiny en Dimitrios Diamantopoulos maakten na rust de doelpunten voor de Grieken. Het duel lag aan het einde van de eerste helft enige tijd stil als gevolg van een opstootje waarbij spelers van beide clubs elkaar in de haren vlogen.

De Graafschap sloot de voorbereiding af met een gelijkspel (1-1) tegen het Al Jazira van Marcel Keizer. Youssef El Jebli nam na een half uur de openingstreffer voor de superboeren voor zijn rekening, Leonardo maakte na een klein uur spelen gelijk. De Graafschap opent het seizoen volgende week met een thuiswedstrijd tegen bekerwinnaar Feyenoord.