Jaap de Groot: Voetbalklant geen koning

Dat is bijvoorbeeld niet door in Nederland dit weekeinde al af te trappen. Midden in de vakantieperiode, waardoor een seizoenkaarthouder twee van de zeventien thuiswedstrijden mist.

Dan de manier van voetballen. Voor het thuispubliek bij Ajax, Feyenoord en PSV is aantrekkelijk voetbal een must. Domineren, kansen creëren en doelpunten maken.

Voor Emmen, Fortuna Sittard en Excelsior geldt dat in mindere mate. Daar wordt tenminste inzet gevraagd en is ieder zwaarbevochten punt er één. Spanning en tot de bodem gaan, wordt dat soms gecombineerd met mooi voetbal dan is dat mooi meegenomen.

Het wordt daarom interessant om te zien in hoeverre de Nederlandse coaches beïnvloed zijn door het afgelopen WK in Rusland. Waar resultaatvoetbal centraal stond. Een toernooi dat daarom snel vergeten zal worden. Het is te hopen dat Erik ten Hag, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel en veel andere Eredivisie-trainers dat ook inzien. Beseffen dat resultaatvoetbal op een WK iets wezenlijks anders is dan het een seizoenkaarthouder naar zijn zin te maken.

Dan is er nog een reden waarom voetballen tijdens de grote vakantie klantonvriendelijk is. De KNVB en de 38 profclubs houden vast aan een transferperiode tot 31 augustus. Wie al de pech heeft de eerste twee thuiswedstrijden van zijn favoriete club te missen, loopt ook nog het risico dat uitgerekend de speler wordt verkocht voor wie hij een jaarabonnement heeft gekocht.

Het is veelzeggend dat de extreem professioneel geleide Premier League besloten heeft om donderdag, 24 uur voor de competitiestart, de transfermarkt te sluiten. Een voorbeeld dat door Italië is gevolgd, waar ook een dag voor de eerste ronde in de Serie A (18 augustus) het met kopen van spelers einde oefening is.

In Nederland gebeurt dat op vrijdag 31 augustus. Op een moment dat er 3 wedstrijden zijn afgewerkt. Waarbij het nogal uitmaakt of je als tegenstander voor 31 augustus nog tegen Ajax met Hakim Ziyech of PSV met Hirving Lozano moet spelen of zonder. Wat duidelijk maakt dat er ook nog sprake is van competitievervalsing.

Natuurlijk is het prettig dat Engeland en Italië deze stap hebben genomen, waardoor de kans op het late vertrek van sleutelspelers in de Eredivisie flink is afgenomen. Maar tegelijk zijn er nog mutaties bij de 38 betaald voetbalorganisaties onderling. Iedereen kan zich nog versterken, maar ook spelers kwijtraken voor wie supporters een seizoenkaart hebben aangeschaft.

En rijst de vraag waarom de competitie niet in september begint. Dan kan iedere supporter alle 17 thuiswedstrijden bezoeken en staat vast met welke spelers de klus wordt geklaard. Nu wordt eens te meer duidelijk dat profsport in Nederland nog altijd stappen te maken heeft.