Baanwielrensters grijpen net naast brons op EK

In de strijd om de derde plaats waren de Duitse rensters Emma Hinze en Miriam Welte te sterk: 32,981 tegen 33,481. Het goud ging naar Rusland, dat te sterk was voor Oekraïne.

Afhankelijk

De Nederlandse vrouwen veroverden eerder dit jaar bij de WK in Apeldoorn nog het zilver. „Dit valt tegen”, erkende Braspennincx, de sprintster die het karwei in de tweede ronde moet afmaken. In de kwalificaties reed ze nog met Laurine van Riessen, en ook toen liep het niet. „Het moet gewoon sneller, ik ben erg afhankelijk van hoe ik word afgezet.”

Wel gaf Braspennincx aan dat de EK geen hoogste prioriteit hebben. „We werken naar de Spelen van Tokio toe en kunnen niet steeds pieken. Het is een beetje sjoemelen soms.” Zaterdag gaat haar toernooi verder met de sprint.