Goud voor teamsprinters in Glasgow

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland versloegen in de finale Frankrijk: 42,888 tegen 43,693. De Nederlanders waren al wereldkampioen op het olympische onderdeel. In de eerste ronde waren ze al goed geweest voor 42,811, hun tweede tijd ooit.

Regenboogtrui

Ook Nils van ’t Hoenderdaal mocht een medaille ophalen. Hij was na de kwalificaties de starter in de eerste ronde. De afspraak was, zo vertelde bondscoach Bill Huck, dat de snelste starter van de eerdere twee optredens ook de finale zou rijden. Dat werd Van den Berg, de enige die niet gehuld was in een regenboogtrui. In Apeldoorn kwam hij eind februari niet in actie toen Nederland de wereldtitel opeiste. „Daar had ik toen moeite mee, ik had er alles aan gedaan. Maar nu heb ik ook een trui”, wees hij naar het zojuist overhandigde witte tenue met de lichtblauwe baan.

De EK in Glasgow waren een zoektocht. „We wisten niet precies waar we stonden”, vertelde Huck. „Het is het begin van het seizoen, maar dit telt zeker. Het is sowieso lekker om meteen een resultaat neer te zetten, maar voor ons is dit ook de eerste stap richting de Spelen van Tokio.”

’Kan nog veel harder’

De renners sloten zich daar bij aan. „Ik vond ons in de trainingen zeker nog niet super. Ik schrok gewoon van onze tijd in de kwalificaties”, vertelde Hoogland, de afmaker van het stel. Ze reden als enige team in het Sir Chris Hoy Velodrome onder de 43 seconden, en dat drie keer. „En het kan nog veel harder. Ik opende hier bijna een halve seconde langzamer dan in Apeldoorn”, vertelde Van 't Hoenderdaal. In de WK-finale brachten ze het Nederlands record op 42,727. Vrijdag bleven ze er drie keer maar een fractie boven. Van ’t Hoenderdaal: „Kun je nagaan hoe hard die anderen vandaag hebben gereden.”

Bij de EK liggen de eerste punten klaar in de kwalificatie voor de Spelen. Deelname in Tokio zal de snelle Oranje-mannen niet ontgaan. Hoogland: „Maar het is natuurlijk lekker als je dat een beetje snel voor elkaar hebt en je bijvoorbeeld een of twee wereldbekers kunt laten schieten.”