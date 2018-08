Matige generale voor Luik richting duel met Ajax

Het elftal van trainer Michel Preud’homme moest in de uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren genoegen nemen met 0-0. Standard Luik mag zich wel voor minimaal een dag koploper van België noemen. De formatie won vorige week (3-2) het eerste competitieduel met AA Gent.

Lestienne

Maxime Lestienne, oud-speler van PSV, kreeg nog geen speeltijd bij Standard Luik. Hij is nog niet wedstrijdfit. De eerstvolgende tegenstander van Ajax eindigde het duel met tien man. Mehdi Carcela-Gonzalez kreeg in de 89e minuut een rode kaart.

Standard Luik speelt dinsdagavond eerst voor eigen publiek tegen Ajax. De return is een week later in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League.