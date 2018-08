Oranje WK-finalist vindt nieuwe club in Amerika

De 35-jarige verdediger heeft zich verbonden aan Austin Bold FC, een nieuwe club die in 2017 werd opgericht. De 10-voudig international, die in de finale van het WK 2010 nog inviel bij het Nederlands elftal, kwam het laatst uit voor FC Utrecht.

Begin dit jaar vertrok Braafheid uit de Domstad, waar zijn contract nog tot aan het einde van afgelopen seizoen liep. In goed overleg werd die verbintenis ontbonden, waarna de verdediger in Amerika ging wonen. Voorbij is zijn carrière dus nog niet, want Braafheid tekende (samen met aanvaller Kleber en middenvelder Marcelo Saragosa) een contract bij de club die uit gaat komen op het tweede Amerikaanse niveau.