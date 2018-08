Tscheu La Ling, altijd anders dan anderen

Donderdag wacht de confrontatie met Feyenoord, maar hoe die wedstrijd ook verloopt het zal de ambitie van Tscheu La Ling niet aantasten om ooit met zijn club in de Champions League te spelen. De man die in 1985 één seizoen in De Kuip speelde, komt hierover en nog veel meer verder aan het woord.

„Eigenlijk hadden we al eerder tegen een Nederlandse club kunnen spelen, maar nu is het dan Feyenoord geworden. Natuurlijk is het een uitdaging om iedereen te laten zien waar we in Trencin mee bezig zijn. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we met ons budget van twee miljoen euro nu tegen een club staan die voor dit jaar bijna dertig keer zoveel heeft begroot. Aan de andere kant maakt dat het voetbal ook zo leuk. Normaal gesproken worden we uitgeschakeld, maar wij gaan gewoon ons spel spelen en dan zien we wel of Feyenoord twee slechte dagen heeft.

Goede herinneringen aan De Kuip

Aan het seizoen dat ik zelf in De Kuip speelde, bewaar ik goede herinneringen. We hadden echt een leuke groep met John Rep, Simon Tahamata en Mario Been die net kwam kijken. Ab Fafié en Willem van Hanegem waren de trainers, maar ik merkte wel dat al die Ajacieden in de selectie veel supporters niet lekker zaten. Terwijl we dat jaar zowel uit als thuis van Ajax zouden winnen en in allebei de wedstrijden de linksback, die tegenover me stond, gewisseld moest worden.

Maar goed, dat was toen. Het zou leuk zijn als we in de twee wedstrijden kunnen laten zien hoe goed er de afgelopen tien jaar in Trencin is gewerkt. Waar ik zowel als liefhebber en zakelijk ondernemer actief kan zijn. Natuurlijk had ik mijn geld kunnen gaan tellen en op een tennis- of golfbaan kunnen rondhangen, maar ik heb nu eenmaal een droom om met een bepaalde manier succesvol met topvoetbal bezig te zijn.

Rond mijn veertiende werd ik geraakt door het spel van Ajax en daarna het Nederlands elftal tijdens het WK in 1974. Ik heb nooit idolen gehad of bepaalde voetballers bewonderd, ik ben gevallen voor de manier van voetballen. Daarom wilde ik maar één ding en dat was ooit bij Ajax voetballen. Nu heb ik me voorgenomen om het voetbal waar ik ooit verliefd op werd in de praktijk te brengen, in een periode dat iedereen roept dat dit niet meer kan.

Continuïteit

Dat is waar we nu bij Trencin mee bezig zijn. Er is een duidelijke visie, op basis daarvan worden spelers gescout en opgeleid en vervolgens weer verkocht om de continuïteit van de club te waarborgen. We begonnen in 2008 met een budget van 1,2 miljoen euro en tien jaar later is daar 800.000 euro bijgekomen. Inmiddels verkopen we jaarlijks twee tot vier spelers, waardoor we de laatste vijf jaar zo’n 25 miljoen euro hebben omgezet. Geld dat we in onze academie en trainingsvelden hebben gestoken, terwijl dit jaar ons nieuwe stadion wordt gebouwd. Gefinancierd met het geld dat de club zelf binnen heeft gehaald.

Volgens veel insiders is het profvoetbal niet winstgevend, maar Trencin is dat toevallig wel. Het vertrouwen neemt ook met de dag toe. Spelersagenten en voetbalscholen uit de hele wereld willen hier hun talenten stallen, niet vanwege de gunfactor, maar omdat de kans dat jonge spelers in het topvoetbal slagen zo groot is. Veelzeggend is dat op een gegeven moment in België zowel bij AA Gent, Club Brugge als Racing Genk een door Trencin opgeleide aanvaller speelde.

Zoals het ook opvallend is dat het type speler dat bij ons het meest in de belangstelling staat toch de buitenspeler is. Vitesse heeft nu Hilary Gong, nadat eerder Samuel Kalu, Moses Simon en Leon Bailey goed terecht zijn gekomen. Onze organisatie is inmiddels zover dat de opvolgers klaar staan. Dat was donderdag ook tegen Gornik Zabrze te zien. We misten drie basisspelers, maar uiteindelijk was dat in de uitvoering nauwelijks te zien. Omdat er vanuit één visie wordt opgeleid, weet iedereen wat er van hem wordt verwacht.

Scouten

Zo is het bij het scouten van de doelverdedigers een vereiste dat ze mee kunnen voetballen. Omdat we dominant op de helft van de tegenstander willen voetballen dienen de verdedigers snel te zijn, moeten middenvelders over veel loopvermogen beschikken en spelen we voorin met een spits als eindstation en buitenspelers. Dat wil niet zeggen dat we strak het 4-3-3-systeem hanteren, we spelen vooral over de vleugels omdat daar vaak de meeste ruimte ligt.

Verder passen we bij de fysieke begeleiding de methode van de in 2013 overleden Dick van Toorn toe. De Rotterdamse fysiotherapeut die in 2010 Arjen Robben klaarstoomde voor het WK. We hebben volgens de visie van Dick speciale toestellen laten maken die bij krachttrainingen worden gebruikt en heel voetbalgericht zijn. Het heeft er weer voor gezorgd dat het grote Servische talent Hamza Catakovic, die tegen Gornik twee keer scoorde, helemaal terug is. Terwijl een jaar geleden iedereen nog dacht dat zijn carrière voorbij was.

Daarnaast vissen we in andere vijvers dan de clubscouts. Trencin koopt namelijk geen spelers, dus nemen wij juist jonge voetballers waar een krasje op zit. Ja, ook uit Nederland. Vaak jongens die hun leergeld hebben betaald en niet de kans hebben gekregen om zich door te ontwikkelen. Die proberen hier hun carrière weer op te pakken.

Vreemdelingenlegioen

Overigens is het niet zo dat hier sprake is van één groot vreemdelingenlegioen. Ook voor dit seizoen zijn er drie lokale talenten doorgestroomd richting het eerste elftal en zitten in zo’n beetje alle Slowaakse selecties spelers die door Trencin zijn opgeleid.

Inmiddels zijn we een samenwerking aangegaan met Inter Bratislava en ben ik door FC Eindhoven gevraagd om te adviseren bij het toepassen van het Trencin-model bij de club. Dit laatste is eigenlijk een vriendendienst richting de familie Van der Leegte van de VDL Groep, hoofdsponsor van FC Eindhoven. Ik ben één van de investeerders in een nieuwe uitvinding die niet alleen bij motoren voor een schonere uitstoot zorgt, maar ook voor tien tot vijftien procent brandstofreductie. Deze machine wordt door VDL geproduceerd, zo ben ik in contact gekomen met Pieter van der Leegte en van het één kwam het ander.

Met Ajax heb ik geen contact meer. Ik ben Ajacied, vanwege de club, niet de mensen. Ik geloofde helemaal in de visie van Johan Cruijff, maar daar is helaas weinig meer van over. Ik blijf het jammer vinden dat een club met zo’n grote naam er maar niet in slaagt om een vaste plek in het Europese topvoetbal te krijgen.

Bacardi-cola

Ik weet nog goed toen ik Johan na al die jaren weer tegenkwam bij Lucky Ajax. We hadden als spelers bonje gehad tijdens een partijtje biljarten, maar hij maakte een gebaar door te vragen of hij een bacardi-cola voor me moest bestellen. Ik zei toen: ’Dat is goed, maar dan gaan we daarna niet biljarten’. Het ijs was gebroken en zijn we samen opgetrokken in het hele technische verhaal rond Ajax.

Dat deed hij helemaal belangeloos, omdat hij bezeten was van het idee om Ajax weer beter te maken. Op een gegeven moment heeft hij me gevraagd of ik een technische analyse van de club wilde maken op de manier die ik ook bij Trencin heb toegepast. Net als Johan wilde ik daar geen cent voor hebben, maar de clubleiding stond erop dat ik ervoor werd betaald. Ik heb toen aangegeven dat het geld naar een goed doel moest worden overgemaakt. Ik heb vijf maanden aan dat rapport gewerkt, maar er is mij nooit gevraagd naar welke organisatie de gage kon worden overgemaakt.

Ik laat het maar zo. Het enige wat uit die tijd nog speelt is de bodemprocedure tegen Steven ten Have, de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen, die kwalijke dingen over Trencin en mij heeft geroepen. Dat proces wordt nog altijd enorm vertraagd, maar hij zal zich toch een keer moeten verantwoorden voor de onzin die hij heeft verkondigd.

Het is de story of my life dat ik weerstand oproep omdat ik ongrijpbaar en onafhankelijk ben. Het is zoals het is. Intussen doe ik alleen nog dingen waar ik een goed gevoel bij heb. Als ondernemer, maar ook met AS Trencin waar ik het zakelijke met het sportieve kan combineren. Het is gewoon fijn om happy te zijn.”