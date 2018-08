’Van Persie veranderde het voetbal’

„Denk je dat hij bang was om oudere, meer ervaren spelers de waarheid te vertellen in de kleedkamer? Totaal niet. Omdat hij eerlijk is. Geen terughoudende jongen. Hij vertelt het zoals het is. Durft voor alles de verantwoordelijkheid te dragen”, zegt de man die afgelopen seizoen afzwaaide bij Arsenal.

Arsène Wenger is nog altijd vol lof over Robin van Persie. Ⓒ Reuters

„Niemand heeft zich zo ontwikkeld als Robin. Toen ik hem leerde kennen had hij iets brutaals in zijn spel.A bit of showboating (de show willen stelen, red.), maar dat hebben veel grote talenten op jonge leeftijd. Dat heeft hij getransformeerd naar een enorme gretigheid om efficiënt te zijn. In de loop der jaren werd hij een enorme killer. Met zijn prestaties en zijn bijzondere spel heeft hij het voetbal in Engeland en in de nationale ploeg van Nederland veranderd. Ik heb dat schitterend gevonden.”

