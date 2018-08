PSV-captain De Jong richt pijlen op Oranje

„Wat ik hier heb, is zó belangrijk voor mij”, stelt De Jong aan de vooravond van zijn vijfde seizoen als PSV’er. Vanzelfsprekend is hij opgetogen weer als eerste captain door het leven te gaan. De band raakte hij vorig jaar na een zeer moeizaam seizoen kwijt aan Marco van Ginkel en De Jong kwam zelfs op de bank terecht.

„Iedereen weet hoe de situatie een jaar geleden was. Het was de vraag of ik wel of niet weg zou gaan, en wel of niet zou spelen. Uiteindelijk heb ik me teruggeknokt. Nu kan ik ook met die band om hopelijk heel belangrijk zijn voor het team. Het is een enorme eer om aanvoerder te zijn van zo’n fantastische club. Dat heb ik in mijn tweede en derde seizoen hier ook gezegd.”

Champions League

De Jong is helder wat betreft zijn persoonlijke ambities én die met de Eindhovense club. „We gaan spelen om de Champions League te halen en in mei zat ik ook weer bij het Nederlands elftal. Dat speelt allemaal mee. Ik voel hier zo veel vertrouwen. Hopelijk halen we het hoofdtoernooi in de Champions League, kan ik me onder meer bij bondscoach Ronald Koeman in de kijker spelen en kunnen we weer een mooi seizoen doormaken met zijn allen.”

