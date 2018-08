Officieel: McGregor maakt langverwachte rentree

De Ierse UFC-vechter keert na een afwezigheid van ruim twee jaar terug in de octagon. Het gevecht vindt plaats in de T-Mobile Arena in Las Vegas.

The Notorious kreeg onlangs nog een speciale straf opgelegd nadat hij zijn Russische rivaal rond een mediamoment had proberen aan te vallen. McGregor gooide een steekkarretje richting een bus met daarin een groepje UFC-vechters, onder wie Nurmagomedov, dat net een persconferentie had gegeven.

Khabib Nurmagomedov en Conor McGregor stappen op 6 oktober de octagon in. Ⓒ UFC

De in tien partijen nog altijd ongeslagen Nurmagomedov kroonde zich in april van dit jaar tot lichtgewichtkampioen door Al Iaquinta te verslaan. De titel was op dat moment vacant. McGregor moest zijn kampioensgordel inleveren, omdat hij te lang aan de zijlijn stond.

Tussendoor maakte de 30-jarige vechterbaas nog wel een uitstapje naar het boksen. Voor ruim honderd miljoen euro stapte hij met de ongeslagen kampioen Floyd Mayweather de ring in. De Amerikaan (41) won door middel van een technische knock-out.

Als UFC-vechter won McGregor negen van zijn tien partijen. Onderweg veroverde hij ook nog de vedergewicht, maar ook die raakte hij kwijt vanwege een te lang pauze. Zijn enige verlies was tegen zijn rivaal Nate Diaz, die op 3 november zijn rentree maakt.

Bekijk ook: Rivaal McGregor maakt rentree in octagon