Kans op wraak voor ’Kromo’

Kromo zwom als slotzwemster onder haar vertrouwde niveau en noemde het missen van het goud, op 0,12 seconde, haar schuld. Maar, zei ze ook, ze hield aan de halve finales op de 50 vrij een goed gevoel over.

De concurrentie is groot op het sprintnummer. De Deense Pernille Blume was de snelste in de halve finales in 23,85. Wereldkampioene Sarah Sjöström uit Zweden kwam tot 23,92. Kromowidjojo, de titelverdedigster, tikte aan na 24,58 seconden, de vierde tijd. Nederland heeft met Tamara van Vliet nog een finaliste, zij liet de vijfde tijd noteren.

De finale is rond 19.00 uur Nederlandse tijd.

Volledig programma Nederlanders op EK

Roeien (A-finales)

12.02 uur: lichte mannen dubbelvier (Jorke Kooijenga, Koen van Brussel, Ward van Zeijl en Bart Lukkes)

12.15 uur: vrouwen twee-zonder (Laila Youssifou en Elsbeth Beeres)

12.45 uur: vrouwen vier-zonder (Kirsten Wielaard, Hermijntje Drenth, Marleen Verburgh en Willeke Vossen)

13.00 uur: mannen vier-zonder (Bram Schwarz, Jasper Tissen, Bjorn van den Ende en Tone Wieten)

13.15 uur: vrouwen dubbelvier (Karolien Florijn, Sophie Souwer, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers)

13.30 uur: mannen dubbelvier (Dirk Uittenbogaard, Stef Broenink, Koen Metsemakers, Abe Wiersma)

13.45 uur: vrouwen dubbeltwee (Roos de Jong en Lisa Scheenaard)

14.00 uur: vrouwen acht (Dieuwke Fetter, Marloes Oldenburg, Aletta Jorritsma, Ymkje Clevering, Lies Rustenburg, Jose van Veen, Monica Lanz, Ellen Hogerwerf en Carline Bouw)

Turnen

14.00 uur: teamfinale vrouwen (Sanne Wevers, Céline van Gerner, Vera van Pol, Tisha Volleman en Naomi Visser)

Baanwielrennen

15.55 uur: finale kilometer tijdrit mannen (mogelijk met Matthijs Büchli en Sam Ligtlee)

16.50 uur: finale puntenkoers vrouwen (Kirsten Wild)

Zwemmen

18.13 uur: finale 100 meter schoolslag mannen (Arno Kamminga)

18.24 uur: halve finale 100 meter vrij mannen (mogelijk met Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg, Kyle Stolk en Jesse Puts)

18.31 uur: halve finale 100 meter schoolslag vrouwen (mogelijk met Tes Schouten)

18.49 uur: halve finale 50 meter rugslag vrouwen (mogelijk met Kira Toussaint, Tessa Vermeulen en Maaike de Waard)

19.23 uur: finale 50 meter vrij vrouwen (Ranomi Kromowidjojo en Tamara van Vliet)

19.28 uur: finale 4x200 meter vrije slag gemengd (invulling nog niet bekend)

Baanwielrennen

21.01 uur: finale omnium mannen (mogelijk met Roy Pieters)

