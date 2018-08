Ajax treft ’le nouveau Preud’homme’

Bekijk ook: Ajax en Luik spelen in op risicoduel

De 59-jarige Waal stond bij onze zuiderburen bekend als een driftkikker, omdat hij zich tijdens wedstrijden nog wel eens kon verliezen, maar inmiddels kon de voormalig doelman beter als koele kikker worden omschreven.

Sinds Preud’homme deze zomer terugkeerde bij Standard Luik is hij namelijk een baken van rust, zo is Het Nieuwsblad opgevallen. ’Le nouveau Preud’homme’, wordt hij genoemd: de nieuwe Preud’homme.

Tijdens het eerste competitieduel met AA Gent (3-2 zege) bleef de voormalig trainer van FC Twente ijzig kalm toen zijn ploeg scoorde en vrijdag tijdens de wedstrijd met Waasland-Beveren (0-0) reageerde Preud’homme amper toen Mehdi Carcela een omstreden rode kaart kreeg. Hij maande zijn furieuze stafleden op de bank zelfs tot rust.

Ook na afloop van het frustrerende gelijkspel hield de Belg zich in en deelde hij zelfs enkele complimenten uit aan zijn spelers. Aan een discussie over de rode kaart voor Carcela wilde hij zijn handen niet branden. „Ik weet niet of het een rode kaart is. Dat is aan andere mensen om te beslissen.”

