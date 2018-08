Schrik bij Standard voor Ajax

Bekijk ook: Matige generale voor Luik richting duel met Ajax

„Ajax is heel sterk. Kijk naar hun ploeg. Zij vinden zelf dat ze thuishoren in de Champions League... Maar in het voetbal is alles mogelijk”, stelde de Belgische oefenmeester vrijdag na het 0-0 gelijkspel met Waasland-Beveren in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Toch blikt Preud’homme positief vooruit naar het eerste duel met de Amsterdammers, dinsdag op het eigen Sclessin.

„Negentig procent van de zaken deden we vandaag goed, die andere tien procent niet: de kansen werden niet afgemaakt. Maar ik kan mijn jongens niets verwijten. We mogen vertrouwen hebben na onze prestatie van vanavond. We toonden suprematie buitenshuis, dat zie je niet zo vaak. Ook al zou het gevoel misschien beter zijn na een zes op zes.”

