Ling laat oude Ajax-rel niet rusten

„Op een gegeven moment heeft Johan Cruijff me gevraagd of ik een technische analyse van Ajax wilde maken op de manier die ik ook bij mijn club AS Trencin heb toegepast. Net als Johan wilde ik daar geen cent voor hebben, maar de clubleiding stond erop dat ik ervoor werd betaald. Ik heb toen aangegeven dat het geld naar een goed doel moest worden overgemaakt. Ik heb vijf maanden aan dat rapport gewerkt, maar er is mij nooit gevraagd naar welke organisatie de gage kon worden overgemaakt. Ik laat het maar zo.”

Steven ten Have in de rechtbank tijdens het kort geding met Tscheu La Ling.

„Het enige wat uit die tijd nog speelt is de bodemprocedure tegen Steven ten Have, de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen, die kwalijke dingen over Trencin en mij heeft geroepen. Dat proces wordt nog altijd enorm vertraagd, maar hij zal zich toch een keer moeten verantwoorden voor de onzin die hij heeft verkondigd.”

Ling werd beschuldigd van het hebben van een strafblad, criminele contacten en een faillissement. Toen daar ook nog omkoping aan toe werd gevoegd, sleepte de Haagse miljonair Ten Have voor de rechter.

