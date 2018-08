Ricciardo doet Red Bull belofte

Bekijk ook: Ricciardo bezorgt Ocon kopzorgen

De Australiër stapt komende winter over naar Renault, zo werd vrijdag bekend. Een gevoelige overstap, aangezien zijn huidige en nieuw werkgever midden in een vechtscheiding zitten.

Red Bull klaagt vanwege de problemen met de betrouwbaarheid steen en been over de krachtbron die Renault vanuit Frankrijk aan het team levert. Niets voor niets besloot teambaas Christian Horner na dit seizoen over te stappen op Honda.

De recente ontwikkelingen zorgen voor een lastige situatie. Red Bull wil in de tweede helft van seizoen natuurlijk al stappen zitten richting volgend jaar, maar kan door zijn vertrek niet alle informatie delen met Ricciardo, die mogelijke geheimen anders kan doorspelen aan Renault. En dat kan weer ten koste gaan van de prestaties in de resterende negen races van het huidige seizoen.

Ricciardo is echter vastberaden om er het beste van te maken. „Ik wil Red Bull bedanken voor de afgelopen vijf jaar. Samen hebben we veel mooie momenten beleefd. Ik zal de herinneringen koesteren en nooit vergeten. We hebben dit jaar nog genoeg tijd om meer mooie momenten te creëren en sterk af te sluiten”, zo stelt hij in een bericht op Twitter.