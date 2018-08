’Ullrich gearresteerd na partycrashen’

Dat meldt Bild. De 44-jarige Duitser is volgens de Duitse krant betrokken geraakt bij een vechtpartij tijdens een feest bij een van zijn buren, de Duitse acteur Til Schweiger.

Ullrich had geen uitnodiging voor het feest, maar zou over een hek zijn geklomen om zichzelf toegang tot de tuin te verschaffen. Daarna zou hij enkele gasten hebben aangevallen.

De Duitse krant Bild pakt groot uit met het verhaal. Ⓒ Bild

Een ooggetuige meldt dat Ullrich een ’verwarde en agressieve indruk’ maakte. Schweiger heeft het incident tegenover Bild bevestigd. „Ik heb vijf uur op het politiebureau gezeten. Het klopt dat er zich een incident heeft voorgedaan met Jan.”

Schweiger had Ullrich enkele dagen eerder verteld dat hij niet welkom was op het feest. De oud-wielerprof zou zich al enige tijd vreemd hebben gedragen.

Ullrich, die in 2013 bekende als wielrenner doping te hebben gebruikt, kampte in het verleden met een drankprobleem. In 2014 was hij betrokken bij een auto-ongeluk, waarna bleek dat hij met drank op achter het stuur was gekropen. Ullrich woont sinds 2016 op Mallorca.