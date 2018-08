EK: al het nieuws op een rij

12:06 uur

Baanwielrennen - Matthijs Büchli heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Glasgow de snelste tijd gerealiseerd in de kwalificaties op de kilometer tijdrit. De Noord-Hollander bleef als enige onder de minuut: 59,783. De Duitser Joachim Eilers werd tweede, hij moest bijna een seconde toegeven op de tijd van Büchli: 1.00,735.

Ook Sam Ligtlee keert zaterdagmiddag op het Sir Chris Hoy Velodrome terug voor de finale. De broer van olympisch kampioene keirin Elis Ligtlee was goed voor de zevende tijd: 1.01,388. Titelverdediger Jeffrey Hoogland neemt niet deel aan het niet-olympische onderdeel.

11:58 uur

Zwemmen - De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft zich bij de EK zwemmen in Glasgow op de 4x200 meter vrij met de vijfde tijd gekwalificeerd voor de finale. Op het nieuwe onderdeel kwamen Dion Dreesens, Maarten Broszkowski, Marjolein Delno en Robin Neumann tot een tijd van 7.39,30. Het team van Rusland was het snelst: 7.33,16. De finale is zaterdag vroeg in de avond.

11:42 uur

Zwemmen - Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben bij de Europese kampioenschappen zwemmen de halve finales bereikt op de 50 meter rugslag. Toussaint was goed voor 28,04, de achtste tijd in de series. De Waard tikte aan na 28,30 seconden, de elfde tijd. Tessa Vermeulen zwom een persoonlijk record (28,35) maar mocht met de veertiende tijd niet verder. Per land kunnen zich maar twee zwemsters kwalificeren voor de halve finales. De Britse Georgia Davis was de snelste in 27,21, een Europees record.

11:16 uur

Zwemmen - Nyls Korstanje en Kyle Stolk hebben zich bij de EK zwemmen in Glasgow ternauwernood geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vrij. Korstanje realiseerde een tijd van 49,20 en werd daarmee vijftiende in de kwalificaties. Stolk (49,27) viel net buiten de top zestien, maar had drie Russen en drie Italianen voor zich. Per land kunnen zich maar twee zwemmers kwalificeren.

Stan Pijnenburg strandde met de twintigste tijd: 49,36. De Rus Vladislav Grinev was de snelste in de series: 48,38. Tes Schouten haalde het niet op de 100 meter schoolslag. Haar 1.08,56 was de achttiende tijd in de series.