Van Gerwen en ’Barney’ maken geen fout

Beide Nederlanders boekten in Nieuw-Zeeland een 10-4 zege. Van Gerwen versloeg de Schot Gary Anderson, Barney rekende af met de Engelse Nieuw-Zeelander Mark McGrath.

Van Gerwen begon zijn partij ijzersterk. Mighty Mike opende met zeven perfecte pijlen en zette daarmee direct de toon. Ondanks een 170 finish van Anderson, die de stand naar 5-2 tilde, kwam de Vlijmenaar eigenlijk nooit in de problemen tegen The Flying Scotsman. Met een gemiddelde van 105,8 en zes 180’ers in de zak ging Van Gerwen van het podium.

Van Barneveld moest tegen McGrath een 115-finish slikken, maar ook de Hagenaar was oppermachtig en hoefde eigenlijk nooit te vrezen voor een nederlaag. Een gemiddelde van 89,43 en drie 180’ers waren genoeg om zijn tegenstander naar huis te sturen.

Van Gerwen treft zondag in de halve eindstrijd Peter Wright. Van Barneveld neemt het op tegen Simon Whitlock. Aansluitend volgt de finale.

Uitslagen

Rob Cross v Simon Whitlock 7-10

Mark McGrath v Raymond van Barneveld 4-10

Gary Anderson v Michael van Gerwen 4-10

Peter Wright v Kyle Anderson 10-3