Groots onthaal volleybalteams in hartje Apeldoorn voor WK

00.26 uur: De 24 teams die meedoen aan het WK volleybal voor vrouwen dat in Nederland en Polen wordt gehouden, zijn donderdagavond groots onthaald op het Marktplein van Apeldoorn. Duizenden mensen waren aanwezig bij de presentatie op een groot podium, waar de teams een voor een aan het publiek werden geshowd met muzikale optredens van Berget Lewis en het dj-trio Kris Kross Amsterdam. Niet eerder kende een WK volleybal zo’n openingsmanifestatie.

Het WK duurt van 23 september tot en met 15 oktober. Het Nederlands team speelt vrijdag in het GelreDome in Arnhem zijn eerste groepswedstrijd tegen Kenia. „Ik ben positief in shock”, zei spelverdeler Laura Dijkema. „Op zo’n manier een wereldkampioenschap in eigen land beginnen, dat doet je beseffen hoe uniek het is wat we meemaken. De ontvangst in Gelderland is geweldig.”

„Apeldoorn is een stad waar het volleybal echt leeft, dat heb je wel kunnen zien”, constateerde ex-international Lonneke Slöetjes, die samen met oud-ploeggenote Manon Flier de toernooidirectie vormt. „Maar ik verwacht ook in de andere speelsteden Rotterdam en Arnhem een grote opkomst van volleyballiefhebbers. Dat zal voor de volleybalsters een grote steun zijn.”

De Nederlandse volleybalbond verwacht over het gehele toernooi zo’n 100.000 toeschouwers in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. 80.000 kaarten zijn in de voorverkoop al verkocht en voor enkele wedstrijden, waaronder de finale, zijn al geen tickets meer te krijgen.

Wawrinka leeft op met verrassende zege op Medvedev

22.14 uur: Stan Wawrinka heeft weer iets van zijn oude glans laten zien op het ATP-toernooi van Metz. De Zwitserse drievoudig grandslamwinnaar, door langdurig blessureleed afgegleden naar de 284e plaats op de wereldranglijst, schakelde in de tweede ronde de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev uit.

Wawrinka won in drie sets: 6-4 6-7 (7) 6-3. Hij bereikte met zijn verrassende zege de kwartfinales van het Franse toernooi. De 37-jarige Zwitser kreeg de kans de partij tegen de voormalig nummer 1 van de wereld in twee sets uit te spelen, maar hij miste een matchpoint en zag Medvedev vervolgens de tiebreak winnen. In de derde set sloeg Wawrinka, die via de kwalificaties in het hoofdschema was gekomen, alsnog toe met ouderwets harde passeerslagen.

Gilbert sluit succesvolle carrière af in Parijs-Tours

19.49 uur: De Belgische wielrenner Philippe Gilbert sluit zijn lange en succesvolle carrière op zondag 9 oktober af in Parijs-Tours. In een videoboodschap maakte de 40-jarige renner van Lotto Soudal bekend dat de Franse semiklassieker zijn laatste wedstrijd wordt. In de week daarvoor rijdt Gilbert in eigen land nog Binche-Chimay-Binche en de Franse eendagskoers Parijs-Bourges.

De wereldkampioen van 2012, die in de Limburgse heuvels de regenboogtrui veroverde, won Parijs-Tours twee keer: In 2008 en 2009. Een week na zijn laatste wedstrijd vindt op zaterdag 15 oktober een officieel afscheid plaats op de Cauberg in Valkenburg, genaamd ’Phil & Friends & Fans’. Samen met andere wielerliefhebbers rijdt Gilbert nog een keer het WK-parcours van 2012.

De Belg boekte in zijn carrière tachtig overwinningen. Zo won Gilbert vier keer de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije en hij schreef ook de klassiekers Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Afgelopen zomer deed hij voor de twaalfde keer mee aan de Tour de France.

Pandev stopt op 39-jarige leeftijd dan echt met voetballen

18.59 uur: De Noord-Macedonische recordinternational Goran Pandev stopt op 39-jarige leeftijd dan echt met voetballen. De aanvaller nam ruim een jaar geleden op het EK al afscheid, maar besloot daarna alsnog verder te gaan. Op Instagram laat Pandev weten dat zijn carrière nu echt voorbij is.

„Het was een ongelooflijke reis”, schrijft Pandev bij een filmpje waarin de logo’s voorbij komen van alle clubs waarvoor hij speelde, waaronder Lazio, Internazionale, Napoli, Galatasaray en Genoa. De aanvaller won in 2010 met Inter de ’dubbel’ in Italië, de Champions League en het WK voor clubs.

Met 122 interlands en 38 doelpunten is hij zowel recordinternational als topscorer aller tijden van Noord-Macedonië. Pandev kreeg vorig jaar een mooi afscheid in de Johan Cruijff ArenA, bij de laatste groepswedstrijd op het EK tegen het Nederlands elftal. Zijn medespelers vormden een erehaag toen hij halverwege de tweede helft het veld verliet. Pandev zou stoppen, maar ging daarna toch nog even door bij Genoa. In de winter verhuisde hij naar Parma, maar daar liep zijn contract afgelopen zomer af. Pandev gaat geen nieuw avontuur meer aan. „Ik sluit nu een prachtig hoofdstuk af.”

Klompenhouwer pakt in eigen land vijfde wereldtitel driebanden

17.41 uur: Therese Klompenhouwer heeft in Heerhugowaard haar wereldtitel in de biljartdiscipline driebanden geprolongeerd. Ze veroverde de titel al voor de vijfde keer. Klompenhouwer versloeg donderdag eerst de Japanse Noriko Fukao in de halve finales met 30-10 en speelde in de finale de Zuid-Koreaanse Han Ji-eun weg met 30-16. De 39-jarige Nijkerkse kwam met 4-0 achter, maar met een serie van acht caramboles nam ze het initiatief over en heerste ze in de eindstrijd.

Klompenhouwer is al jarenlang een van de beste vrouwelijke biljarters ter wereld. Ze won ook al negen Europese titels en schreef dit jaar voor de vijftiende keer het Nederlands kampioenschap in het driebanden op haar naam.

„Ik heb zo uitgekeken naar dit toernooi in eigen land. Ik voelde me ook supergoed en wist gewoon: dit is mijn toernooi in mijn land, ik ga niemand teleurstellen”, zei Klompenhouwer na haar zege op Ziggo Sport. „Het is mooi dat ik het heb kunnen waarmaken in het bijzijn van mijn familie, mijn vriendinnen en mijn fans. Het is fantastisch.”

Rus uitgeschakeld in de kwartfinales in Boedapest

17.00 uur: Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd de halve finales van het WTA-toernooi in Boedapest te bereiken. De 31-jarige Zuid-Hollandse verloor in de kwartfinales in drie sets van de Duitse Tamara Korpatsch. De nummer 118 van de wereld versloeg Rus met 6-3 3-6 6-0.

Korpatsch begon sterk aan de partij en pakte de eerste set met 6-3. Maar Rus wist de tweede set met dezelfde cijfers naar zich toe te trekken. In de beslissende set kwam de Nederlandse er echter niet meer aan te pas. Korpatsch liep snel uit naar 4-0 en gunde haar tegenstandster geen game meer, 6-0.

Rus zakte begin deze week uit de top 100 van de wereldranglijst, maar op plaats 101 is ze nog altijd de hoogst genoteerde Nederlandse tennisster.

Belgisch telecombedrijf start eerste zender met vrouwensport

16.15 uur: Het telecombedrijf Telenet introduceert in België een zender met alleen maar vrouwensport. Op de nieuwe internationale zender W-Sport zijn onder meer wedstrijden te zien van de Premier League voor vrouwen en vier andere Europese voetbalcompetities, basketbal, triatlon, paardensport en boksen. Klanten van Telenet en van Proximus kunnen gratis afstemmen op de zender.

„Met de integratie van W-Sport in ons aanbod zetten we vrouwensport weer wat meer in de kijker en spelen we in op de stijgende populariteit ervan in ons land”, zegt Stefaan Kestens, verantwoordelijk voor Play Sports, onderdeel van Telenet. „Het past in de filosofie van Telenet om meer meisjes en vrouwen aan te moedigen om te sporten.”

Naast de wedstrijden zijn op de zender ook documentaires te zien over onder anderen turnlegende Simone Biles en de tennissters Venus Williams en Naomi Osaka.

Australische voetballers winnen oefenduel van Nieuw-Zeeland

15.39 uur: Met Guus Hiddink als assistent op de bank hebben de Australische voetballers een oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK tegen Nieuw-Zeeland met 1-0 gewonnen. Awer Mabil maakte in de 32e minuut de enige treffer voor de ’Socceroos’.

De 75-jarige Hiddink was door de Australische voetbalbond ingeschakeld om bondscoach Graham Arnold te helpen bij de voorbereiding op het komende WK in Qatar. Hiddink leidde Australië als bondscoach naar het WK van 2006 in Duitsland. De ploeg deed toen voor het eerst in 32 jaar mee aan de mondiale eindronde en bereikte zelfs de achtste finales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Italië (0-1). Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda, was destijds assistent van Hiddink.

Het was voor de Australiërs de laatste wedstrijd voor eigen publiek voorafgaand aan het WK. De ploeg van Arnold speelt op 22 november de eerste groepswedstrijd in Frankrijk. Australië en Nieuw-Zeeland ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Auckland.

Baanrenners voor WK naar Argentinië en China

13.58 uur: De baanrenners gaan voor de wereldkampioenschappen in 2025 en 2026 naar respectievelijk Argentinië en China. De internationale wielrenunie UCI heeft de mondiale toernooien toegewezen aan San Juan en Shanghai.

Argentinië wordt voor de eerste keer gastheer van het mondiale titeltoernooi op de baan. China organiseerde de WK eerder in 2017 in Hongkong.

De WK’s van 2023 en 2024 werden al eerder toegekend. Volgend jaar worden de WK gehouden tijdens de ’Super-WK’ in Glasgow, met alle wielerdisciplines. In 2024 staat de wereldtitelstrijd gepland in Kopenhagen. In 2027 wordt er weer een multi-WK gehouden in het Franse Haute-Savoie.

De eerstkomende mondiale kampioenschappen op de baan zijn volgende maand op de piste van het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sparta Rotterdam contracteert doelman Van Crooij

13.40 uur: Sparta Rotterdam heeft doelman Delano van Crooij tot het einde van het seizoen gecontracteerd. De 31-jarige keeper was transfervrij en gaat bij de Rotterdamse club samen spelen met zijn broer Vito van Crooij.

„Met de blessures van Nick Olij en Tim Coremans, zaten we krap in de keuzes onder de lat”, legt technisch directeur Gerard Nijkamp uit. „In Delano viel ons oog op een transfervrije keeper die ik nog ken van mijn tijd bij PEC Zwolle en waar Maurice Steijn en Hans de Koning fijn mee gewerkt hebben bij VVV-Venlo. Hij maakte een goede indruk op zijn eerste dagen hier en we zijn blij hem aan de selectie toe te kunnen voegen.”

Van Crooij doorliep de jeugdopleiding van VVV-Venlo, waarna hij naar PEC Zwolle vertrok. In 2015 keerde hij terug bij VVV-Venlo, waar hij tot vorig seizoen onder contract stond. Zijn aflopende verbintenis werd bij de Limburgse club niet verlengd.

Spelersvakbond VVCS gaat voetballers beschermen tegen matchfixing

11.43 uur: Spelersvakbond VVCS gaat zich intensiever bezighouden met het aanpakken van matchfixing in het voetbal. De belangenorganisatie kondigt maatregelen aan die het manipuleren van wedstrijden moeten voorkomen. Daarbij is het de VVCS er vooral om te doen dat spelers en speelsters maximaal beschermd worden. Daarvoor is onder meer de VVCS Red Button App geïntroduceerd.

Volgens de VVCS is het aantal meldingen van pogingen tot matchfixing bij de KNVB gering. Uit onderzoek is gebleken dat spelers niet goed weten waar ze zich moeten melden. „Om dit op te lossen introduceren wij de VVCS Red Button App. Alle spelers (en speelsters) in de Eredivisie en Eerste Divisie krijgen de toegang tot deze app”, meldt de vakbond. „De app is laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en geeft de spelers en speelsters ook de gelegenheid om, indien gewenst, hun melding anoniem te doen.”

Daarnaast komt de VVCS met een voorlichtingscampagne. De vakbond stelt dat spelers via sociale media worden benaderd om bijvoorbeeld tegen betaling een gele kaart te pakken. „Het is lang niet bij iedere speler bekend dat je verplicht bent alles te melden wat er aan voorstellen op je mobiele telefoon binnenkomt. Ook is het voor heel wat spelers nog niet duidelijk op welke wedstrijden zij wel of niet mogen wedden”, aldus de VVCS, die ook een hulplijn gaat introduceren waar gokverslaafde voetballers terecht kunnen.

De VVCS meldt bij de plannen financiële steun te krijgen van de legale kansspelaanbieders Holland Casino Online en Unibet.

Voetbalvrouwen spelen oefenwedstrijd tegen Zambia in Breda

11.42 uur: De Nederlandse voetbalvrouwen spelen op donderdag 6 oktober een oefeninterland tegen Zambia in het stadion van NAC Breda.

Zambia heeft zich in juli voor het eerste geplaatst voor het WK door samen met Zuid-Afrika, Nigeria en Marokko de halve finales te bereiken in de Afrika Cup. Oranje kwalificeerde zich onder leiding van de nieuwe bondscoach Andries Jonker eveneens voor de wereldtitelstrijd, volgend jaar in Australië en en Nieuw-Zeeland. Nederland en Zambia troffen elkaar vorig jaar voor het laatst in de openingswedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio. Oranje won toen met 10-3.

Vijf dagen na de oefeninterland tegen Zambia speelt de ploeg van Jonker een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen in het stadion van ADO Den Haag.

WK wielrennen in 2027 in Haute-Savoie

09.40 uur: Het Franse departement Haute-Savoie heeft de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2027 toegewezen gekregen. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI in het Australische Wollongong bekendgemaakt. Frankrijk organiseerde de wereldtitelstrijd voor het laatst in 2000 in Plouay.

In Haute-Savoie, dat onder het Meer van Genève ligt, zullen de WK’s van alle wielerdisciplines gehouden worden. Glasgow is volgend jaar de eerste gastheer van dit ’Super-WK’ met de mondiale titelstrijd voor onder meer het wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbike. De UCI gaat dit multi-WK iedere vier jaar organiseren.

In 2024 en 2025 staan er wereldkampioenschappen op de weg op het programma in respectievelijk het Zwitserse Zürich en Kigali in Rwanda. Voor de WK in 2026 lijkt het Canadese Montreal de belangrijkste kandidaat. De wereldtitelstrijd op de weg wordt deze week gehouden in Wollongong.

De UCI wees de organisatie van de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor junioren in 2025, toe aan Omnisport Apeldoorn. De afgelopen jaren werden in deze sportaccommodatie diverse Europese en mondiale titeltoernooien gehouden. De datum voor het toernooi in 2025 wordt later bekendgemaakt.

Osaka trekt zich terug in Tokio wegens buikklachten

08.29 uur: Tennisster Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit het toernooi van Tokio waar ze de titelverdediger was. Buikklachten noopten de voormalig nummer 1 van de wereld zich af te melden voor haar partij in de tweede ronde tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

„Het spijt me zeer dat ik vandaag niet kan spelen”, zei Osaka die in 2019 de laatste editie van het Pan Pacific Open had gewonnen. „Het is altijd een eer hier te tennissen. Ik had zo graag gewild, maar mijn lichaam staat het niet toe.”

Het is de zoveelste tegenslag voor de 24-jarige tennisster die het hele grasseizoen miste vanwege een achillespeesblessure. In voorbereiding op de US Open moest ze in Toronto opgeven wegens rugklachten. Op het grandslamtoernooi van New York vloog ze er vervolgens in de eerste ronde uit.

„Dit was niet het beste jaar voor mij, maar ik heb wel veel over mezelf geleerd”, sprak Osaka, die is afgezakt naar de 48e plaats op de wereldranglijst, nog voor het toernooi in Tokio.

Opnieuw Keniaanse atlete op doping betrapt

07.48 uur: De Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk is voor tien maanden geschorst vanwege een dopingovertreding. Bij de 25-jarige atlete werden in januari sporen van het verboden product letrozole gevonden. Dat is een middel dat de afbraak van anabole steroïden en testosteron afremt en daarom prestatiebevorderend werkt. De straf werd uitgesproken door de Athletics Integrity Unit, die sinds juli al zeven Keniaanse atleten schuldig heeft bevonden aan doping.

Kasait eindigde vorig jaar als twaalfde in de door de Nederlandse Sifan Hassan gewonnen olympische finale op de 5000 meter. De Keniaanse atletiekbond heeft na de vele positieve gevallen al een reeks maatregelen aangekondigd „om de kartels te ontmantelen en de strijd tegen doping naar een hoger niveau te tillen.”

Oud-voetballer Cannavaro voor het eerst trainer in Europa

07.39 uur: Fabio Cannavaro gaat voor het eerst een voetbalclub in Europa trainen. De aanvoerder van de Italiaanse ploeg die in 2006 wereldkampioen werd, heeft in zijn vaderland een overeenkomst bereikt met tweedeklasser Benevento. De voetballer van het jaar van 2006, destijds onderscheiden met de Gouden Bal, was eerder als coach werkzaam in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en China.

Cannavaro was verdediger bij onder meer Real Madrid, Juventus en Internazionale. In 2011 beëindigde hij zijn actieve loopbaan om vervolgens als trainer in het Midden-Oosten aan de slag te gaan. De afgelopen jaren was hij coach van de Chinese topclub Guangzhou. De 49-jarige Italiaan zei in februari van dit jaar dat hij klaar was om in Europa als trainer aan de slag te gaan. Dat gebeurt nu bij Benevento, de club die vorig jaar degradeerde uit de Serie A en momenteel dertiende staat in de Serie B.