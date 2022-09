Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Opnieuw Keniaanse atlete op doping betrapt

07.48 uur: De Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk is voor tien maanden geschorst vanwege een dopingovertreding. Bij de 25-jarige atlete werden in januari sporen van het verboden product letrozole gevonden. Dat is een middel dat de afbraak van anabole steroïden en testosteron afremt en daarom prestatiebevorderend werkt. De straf werd uitgesproken door de Athletics Integrity Unit, die sinds juli al zeven Keniaanse atleten schuldig heeft bevonden aan doping.

Kasait eindigde vorig jaar als twaalfde in de door de Nederlandse Sifan Hassan gewonnen olympische finale op de 5000 meter. De Keniaanse atletiekbond heeft na de vele positieve gevallen al een reeks maatregelen aangekondigd „om de kartels te ontmantelen en de strijd tegen doping naar een hoger niveau te tillen.”

Oud-voetballer Cannavaro voor het eerst trainer in Europa

07.39 uur: Fabio Cannavaro gaat voor het eerst een voetbalclub in Europa trainen. De aanvoerder van de Italiaanse ploeg die in 2006 wereldkampioen werd, heeft in zijn vaderland een overeenkomst bereikt met tweedeklasser Benevento. De voetballer van het jaar van 2006, destijds onderscheiden met de Gouden Bal, was eerder als coach werkzaam in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en China.

Cannavaro was verdediger bij onder meer Real Madrid, Juventus en Internazionale. In 2011 beëindigde hij zijn actieve loopbaan om vervolgens als trainer in het Midden-Oosten aan de slag te gaan. De afgelopen jaren was hij coach van de Chinese topclub Guangzhou. De 49-jarige Italiaan zei in februari van dit jaar dat hij klaar was om in Europa als trainer aan de slag te gaan. Dat gebeurt nu bij Benevento, de club die vorig jaar degradeerde uit de Serie A en momenteel dertiende staat in de Serie B.