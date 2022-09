’Super WK wielrennen’ in 2027 in Haute-Savoie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

WK wielrennen in 2027 in Haute-Savoie

09.40 uur: Het Franse departement Haute-Savoie heeft de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2027 toegewezen gekregen. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI in het Australische Wollongong bekendgemaakt. Frankrijk organiseerde de wereldtitelstrijd voor het laatst in 2000 in Plouay.

In Haute-Savoie, dat onder het Meer van Genève ligt, zullen de WK’s van alle wielerdisciplines gehouden worden. Glasgow is volgend jaar de eerste gastheer van dit ’Super-WK’ met de mondiale titelstrijd voor onder meer het wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbike. De UCI gaat dit multi-WK iedere vier jaar organiseren.

In 2024 en 2025 staan er wereldkampioenschappen op de weg op het programma in respectievelijk het Zwitserse Zürich en Kigali in Rwanda. Voor de WK in 2026 lijkt het Canadese Montreal de belangrijkste kandidaat. De wereldtitelstrijd op de weg wordt deze week gehouden in Wollongong.

De UCI wees de organisatie van de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor junioren in 2025, toe aan Omnisport Apeldoorn. De afgelopen jaren werden in deze sportaccommodatie diverse Europese en mondiale titeltoernooien gehouden. De datum voor het toernooi in 2025 wordt later bekendgemaakt.

Osaka trekt zich terug in Tokio wegens buikklachten

08.29 uur: Tennisster Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit het toernooi van Tokio waar ze de titelverdediger was. Buikklachten noopten de voormalig nummer 1 van de wereld zich af te melden voor haar partij in de tweede ronde tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

„Het spijt me zeer dat ik vandaag niet kan spelen”, zei Osaka die in 2019 de laatste editie van het Pan Pacific Open had gewonnen. „Het is altijd een eer hier te tennissen. Ik had zo graag gewild, maar mijn lichaam staat het niet toe.”

Het is de zoveelste tegenslag voor de 24-jarige tennisster die het hele grasseizoen miste vanwege een achillespeesblessure. In voorbereiding op de US Open moest ze in Toronto opgeven wegens rugklachten. Op het grandslamtoernooi van New York vloog ze er vervolgens in de eerste ronde uit.

„Dit was niet het beste jaar voor mij, maar ik heb wel veel over mezelf geleerd”, sprak Osaka, die is afgezakt naar de 48e plaats op de wereldranglijst, nog voor het toernooi in Tokio.

Opnieuw Keniaanse atlete op doping betrapt

07.48 uur: De Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk is voor tien maanden geschorst vanwege een dopingovertreding. Bij de 25-jarige atlete werden in januari sporen van het verboden product letrozole gevonden. Dat is een middel dat de afbraak van anabole steroïden en testosteron afremt en daarom prestatiebevorderend werkt. De straf werd uitgesproken door de Athletics Integrity Unit, die sinds juli al zeven Keniaanse atleten schuldig heeft bevonden aan doping.

Kasait eindigde vorig jaar als twaalfde in de door de Nederlandse Sifan Hassan gewonnen olympische finale op de 5000 meter. De Keniaanse atletiekbond heeft na de vele positieve gevallen al een reeks maatregelen aangekondigd „om de kartels te ontmantelen en de strijd tegen doping naar een hoger niveau te tillen.”

Oud-voetballer Cannavaro voor het eerst trainer in Europa

07.39 uur: Fabio Cannavaro gaat voor het eerst een voetbalclub in Europa trainen. De aanvoerder van de Italiaanse ploeg die in 2006 wereldkampioen werd, heeft in zijn vaderland een overeenkomst bereikt met tweedeklasser Benevento. De voetballer van het jaar van 2006, destijds onderscheiden met de Gouden Bal, was eerder als coach werkzaam in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en China.

Cannavaro was verdediger bij onder meer Real Madrid, Juventus en Internazionale. In 2011 beëindigde hij zijn actieve loopbaan om vervolgens als trainer in het Midden-Oosten aan de slag te gaan. De afgelopen jaren was hij coach van de Chinese topclub Guangzhou. De 49-jarige Italiaan zei in februari van dit jaar dat hij klaar was om in Europa als trainer aan de slag te gaan. Dat gebeurt nu bij Benevento, de club die vorig jaar degradeerde uit de Serie A en momenteel dertiende staat in de Serie B.