Uitgedroogde wielrenner (23) afgevoerd na nierfalen

Tot woede van de renners. De 23-jarige Deense wielrenner Louis Bendixen vertelt op Twitter dat hij zo uitgedroogd was dat hij de nacht in het ziekenhuis moest doorbrengen door een nierfalen.

Gekke taferelen dus in de Ronde van Portugal, waar nog steeds gekoerst wordt ondanks de hoogste temperaturen die het land in jaren gekend heeft. In heel Portugal stijgt het kwik vlot tot boven de veertig graden en op het heetste moment van de donderdagetappe schommelde de temperatuur zelfs rond de 45 graden.

Instorten

Wielervakbond CPA riep de organisatie al op de etappes in te korten, maar daar werd niet op ingegaan. Met alle gevolgen van dien: thuisrijder Joaquim Silva (Caja Rural–Seguros RGA) moest donderdag opgeven, volgens zijn team door een zonnesteek nadat hij te lang in de hoge temperaturen gefietst had. Hij was duizelig geworden door uitdroging.

Dat viel echter nog mee in vergelijking met wat de jonge Deense wielrenner Bendixen overkwam. De 23-jarige coureur had de finish van de donderdagetappe nog wel gehaald, maar moest daarna naar eigen zeggen nog drie uur wachten bij de antidopingcontrole. Zijn urinestaal inleveren lukte nog net, „maar daarna ben ik helemaal ingestort”, aldus Bendixen. „Ik heb de nacht in het ziekenhuis doorgebracht door nierfalen en een zonnesteek.”

De Ronde van Portugal eindigt op 12 augustus. Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Raul Alarcon.