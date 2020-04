KNVB praat dinsdag met alle clubs over vervolg Eredivisie

De nationale bond hoopt nog steeds dat de eredivisie en eerste divisie voor 3 augustus worden uitgespeeld, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de bestrijding van het coronavirus dat toelaat. Het doemscenario is dat het seizoen al is afgelopen. Dat zal de meeste financiële gevolgen hebben.

De KNVB heeft alle clubs donderdagmiddag uitgenodigd voor een videogesprek, dat in fasen zal worden gehouden. Ook zogenoemde stakeholders als FOX Sports, het CBV, FBO, VVCS, BSBV en het supporterscollectief mogen aanschuiven.

De nationale voetbalbond benadrukt in de uitnodiging nogmaals dat gezondheid van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters vooropstaat. De uitnodiging is ondertekend door Eric Gudde, Mattijs Manders en Marc Boele, de directeuren van de KNVB, eredivisie en eerste divisie.

Ajax

In Nederland gaan steeds meer geluiden op om de Eredivisie per direct af te kappen. Ajax-directeur Marc Overmars trad in De Telegraaf met een stevig statement daaromtrent naar buiten.

